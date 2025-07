La settimana corta può essere introdotta anche durante l’anno scolastico A dirlo il Consiglio di Stato

La settimana corta torna sotto i riflettori grazie al Consiglio di Stato, che ha ribaltato una precedente sentenza del TAR, consentendo la sua introduzione anche durante l’anno scolastico. Questa decisione apre nuove possibilità di flessibilità e innovazione nel calendario scolastico italiano. Ma quali sono le motivazioni che hanno spinto il CDS a questa svolta? Scopriamolo insieme in questo approfondimento.

Il CDS ribalta una sentenza del TAR che aveva ritenuta come non legittima l'introduzione della settimana corta durante l'anno scolastico, modificandosi il PTOF in corso d'anno. Vediamo quali sono le ragioni che hanno spinto il CDS a ribaltare la decisione del precedente grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: anno - settimana - corta - essere

Michele Vallelunga ucciso a colpi di lupara in un agguato: aveva 27 anni, si sarebbe sposato tra una settimana. Il cognato morto nello stesso modo un anno fa - Tragedia a San Pietro di Caridà, dove Michele Vallelunga, un operaio di 27 anni prossimo al matrimonio, è stato ucciso a colpi di lupara in un agguato.

Se il tema della settimana corta è una questione che iniziano a porsi molte aziende perché, in ambito politico, anche la sola proposta scatena polemiche? Vai su Facebook

La settimana corta può essere introdotta anche durante l'anno scolastico. A dirlo il Consiglio di Stato; Orario scolastico settimanale, se si decide di attuare la settimana corta non è possibile recuperare le ore da fare con la didattica a distanza; Ridurre lo stress con la settimana corta: presto potrebbe diventare realtà.

Sei pronto per la settimana lavorativa di 4 giorni? - Per quanto potrebbe volerci ancora del tempo, dovresti iniziare a prepararti all'idea. Riporta money.it

La settimana lavorativa corta non è ancora per tutti - Il Post - La settimana lavorativa corta non è infatti un modello rodato e pronto per essere introdotto, una sorta di protocollo da attivare, ma ha bisogno di una precisa e forte volontà dei manager per ... Come scrive ilpost.it