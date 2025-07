Traffico aereo oggi scioperi in tutta Italia | possibili disagi e cancellazioni

Oggi, giovedì 10 luglio, l'Italia si sveglia sotto il segno dello sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge il settore dell'assistenza a terra negli aeroporti. Un’onda di possibili disagi, ritardi e cancellazioni si prospetta per oltre 210mila viaggiatori, rendendo questa giornata particolarmente complessa per chi si sposta in aereo. È importante pianificare con attenzione i propri spostamenti e restare aggiornati sulle ultime novità.

Giornata di disagi per chi si sposta in aereo oggi, giovedì 10 luglio, a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore che interessa i lavoratori delle aziende di handling, le società che offrono assistenza a terra ai passeggeri, che aderiscono ad Assohandlers. L’agitazione riguarda numerosi aeroporti italiani. Possibili ritardi, cancellazioni e disservizi. Secondo le stime di ItaliaRimborso, oltre 210mila viaggiatori potrebbero essere coinvolti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Traffico aereo, oggi scioperi in tutta Italia: possibili disagi e cancellazioni

In questa notizia si parla di: aereo - possibili - disagi - cancellazioni

Flap chiusi e decollo da metà pista: le possibili cause dell'incidente aereo in India - Il disastro del volo Air India partito da Ahmedabad ha sconvolto l’India, suscitando un’ondata di interrogativi e preoccupazioni.

Domani disagi nel trasporto aereo per una serie di #scioperi nel settore dei servizi di terra negli #aeroporti. L'agitazione principale, nazionale e della durata di 24 ore, riguarda le aziende aderenti a Assohandlers. #ItaAirways ha già annunciato la cancellazio Vai su Facebook

Traffico aereo, oggi scioperi in tutta Italia: possibili disagi e cancellazioni; Sciopero del trasporto aereo: stop di 24 ore, possibili disagi per i passeggeri; Sciopero trasporti venerdì 20 giugno a Cagliari: bus e aerei a rischio, le fasce protette.

Sciopero aerei oggi 10 luglio, cosa fare in caso di ritardi o cancellazioni - Lo sciopero del trasporto aereo di oggi, giovedì 10 luglio, coinvolgerà diversi aeroporti italiani e causerà non pochi disagi. Scrive msn.com

Traffico aereo, oggi scioperi in tutta Italia: possibili disagi e cancellazioni - Fino a mezzanotte si fermano a livello nazionale i lavoratori delle aziende di handling, le società che offrono assistenza a terra ai passeggeri, che aderiscono ad Assohandlers. Lo riporta tg24.sky.it