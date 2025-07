Campagna abbonamenti - Il primo giorno di apertura Un inizio con il botto Già 3500 le tessere

Il primo giorno di apertura della campagna abbonamenti 2025/26 della Fiorentina si è concluso con un risultato straordinario: circa 3.500 tessere rinnovate in sole sei ore, un vero e proprio record che conferma la passione indomabile dei tifosi viola. Un segnale forte di fiducia e entusiasmo, anche in un contesto di mercato ancora incerto, che promette un’altra stagione ricca di emozioni e grandi sfide.

È stato davvero un esordio col botto quello che ha riguardato la campagna abbonamenti 202526 della Fiorentina. In sole sei ore (dalle 12 alle 18 di ieri, primo giorno di apertura) sono state in tutto circa 3.500 le tessere rinnovate da parte degli abbonati della scorsa stagione. Un dato significativo, che segna un incremento deciso rispetto agli anni precedenti e testimonia la passione intatta del popolo viola, nonostante un mercato che ancora deve delineare per intero il valore tecnico della squadra di Stefano Pioli in vista del prossimo campionato. A fare da cornice al via ufficiale della campagna abbonamenti, si sono registrate fin dalla tarda mattinata di mercoledì lunghe code presso la biglietteria ufficiale in via dei Sette Santi a Firenze.