Scontro auto-moto a Napoli morto vigilante di 47 anni | incidente a viale Maddalena

Una tragedia scuote Napoli: un incidente lungo viale Maddalena si è rivelato fatale per una guardia giurata di 47 anni, coinvolta in uno scontro tra auto e moto all’ingresso della Perimetrale di Scampia. L'impatto violento ha lasciato la città sgomenta, mentre le indagini cercano di chiarire le cause di questa tragica perdita. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Incidente in viale Umberto Maddalena all'imbocco della perimetrale di Scampia: morta una guardia giurata di 47 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anni - incidente - viale - maddalena

Tragico incidente in moto: Francesco Cardillo è morto a soli 19 anni - Un tragico destino ha colpito Francesco Giuliano Cardillo, un giovane di soli 19 anni, che ha perso la vita in un grave incidente in moto a Camignone di Passirano.

Nel tardo pomeriggio di ieri un grave incidente si è verificato a Cerignola, in Viale USA (nei pressi della Caserma dei Vigili del Fuoco).Un ragazzo cerignolano di ventuno anni,... ? Leggi l'articolo Vai su Facebook

Scontro auto-moto a Napoli, morto vigilante di 47 anni: incidente a viale Maddalena; Auto si ribalta su viale Umberto Maddalena, ferito il conducente; Si schianta con lo scooter contro un'auto: così è morto Mario Marcheselli.

Scontro auto-moto a Napoli, morto vigilante di 47 anni: incidente a viale Maddalena - Incidente in viale Umberto Maddalena all'imbocco della perimetrale di Scampia: morta una guardia giurata di 47 anni ... Segnala fanpage.it

Verhängnisvoller Unfall in Viale Umberto Maddalena - Tödlicher Unfall heute in Neapel, in der Viale Umberto Maddalena. msn.com scrive