Ucraina, Zelensky: "Pronti a scambio tra prigionieri nordcoreani e ucraini"

Il presidente ucraino Volodymyrha dichiarato di essere disposto a rilasciare i soldaticatturati dall’nella regione russa di Kursk in cambio dei soldatitenutiin Russia. “L’è pronta a consegnare i soldati (del leader nordcoreano) a Kim Jong Un se riesce a organizzare unocon i nostri guerrieri tenutiin Russia”, ha affermato. Secondo quanto riferito dalla Corea del Sud almeno 300 militari di Pyongyang, inviati dalla Corea del Nord per supportare la Russia, sono rimasti uccisi in