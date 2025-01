Tyson Fury si ritira ancora dalla boxe | Ho amato ogni singolo minuto

Leggi su Sportface.it

Un video in macchina e un messaggio criptico. Cosìha voluto annunciare al mondo la decisione dirsi. “Ciao a tutti, sarò breve e dolce. Vorrei annunciare il mio ritiro”, ha esordito. Pochi secondi, diciotto, troppo pochi, forse anche un p0? sospetti, per un annuncio così importante da parte di un ex campione del mondo dei pesi massimi che nel bene e nel male ha scritto pagine di storia recente della nobile arte. Già nel 2022 il Gypsy King disse al mondo di voler appendere al chiodo i guantoni, ma pochi mesi dopo salì sul ring per affrontare Dereck Chisora. Insomma, un po’ di scetticismo sul secondo annuncio di un ritiro imminente è lecito quando si parla di, reducesconfitta (da lui contestata) ai punti contro Oleksandr Usyk, che si è aggiudicato anche la rivincita dopo aver unificato, nel maggio 2024, le cinture della divisione regina.