Metropolitanmagazine.it - Trent’anni e niente ergastolo per l’ennesimo femminicidio

Leggi su Metropolitanmagazine.it

di reclusione invece che un: la sentenza diche divide.Nel giugno 2022, a Cavazzona di Castelfranco Emilia, Salvatore Montefusco, un uomo di 70 anni, uccise a fucilate la moglie Gabriela Trandafir e la figlia di lei, Renata, di 22 anni. Un dupliceche ha sconvolto l’Italia, non solo per la brutalità del gesto, ma anche per le motivazioni della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Modena. Montefusco è stato condannato a 30 anni di reclusione anziché all’, come richiesto dalla Procura, perché il suo gesto è stato considerato “umanamente comprensibile” alla luce delle dinamiche familiari.Una sentenza di: le attenuanti che hanno evitato unper unLa decisione dei giudici ha suscitato ampio dibattito.