Trasporta in auto hashish per 400mila euro, arrestato

Arezzo, 13 gennaio 2025 – Maxi colpo della polizia stradale di Arezzo Battifolle instrada A1. Un uomo di 45 anni è stato scoperto su una Fiat Panda mentreva 40 chili di, suddiviso in 391 panetti. Il carico di droga ha un valore stimato allo spaccio finale di circa. I poliziotti per tre volte non sono riusciti a fermare la macchina, mentre era diretta verso sud, nonostante l'alt. Poi, quando finalmente la vettura è stata bloccata, gli agenti, seguendo attentamente i protocolli operativi, hanno avvicinato l'uomo, apparso in evidente agitazione – sudava - e ispezionato l'abitacolo. Nel sedile posteriore c'erano due scatole e altre due erano nel portabagagli. Dentro c'erano 391 panetti termosaldati. Le quattro scatole erano accuratamente rivestite di legno compensato, polistirolo e schiuma espansa per nascondere l'odore tipico dell'