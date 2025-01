Liberoquotidiano.it - Toni Servillo "bidona" Domenica In, la telefonata in diretta con Mara Venier: cala il gelo

Tutti i fan die di Sorrentino ricordano il film L'Uomo In Più. Se si potesse dare un titolo all'ultima puntata diIn, invece, dovrebbe essere “La mezz'ora in più”. Il bello e il brutto della, infatti, ha giocato un brutto scherzo a. La “Zia” aveva annunciato tra gli ospitiinsieme a Ficarra e Picone, protagonisti del nuovo film di Roberto Andò L'abbaglio. Il Jep Gambardella de La Grande Bellezza, però, è andato via dallo studio poco prima, quando c'era ancora Paolo Fox a parlare di affinità zodiacali con altri ospiti presenti sul palco diIn. Una rubrica leggera, un misto tra risate, analisi dell'oroscopo e canzoni, che però ha leggermente sforato dai tempi previsti di scaletta. Tocca, quindi, a Ficarra e Picone entrare, ma senza il terzo uomo, proprio, e Salvo è costretto a spiegare: “Era qui con noi, ma è dovuto andare via perché aveva un impegno e visto che ci sono stati troppi ritardi sulla scaletta, non poteva rimanere oltre.