Gravidanzaonline.it - Si può fare acquagym in gravidanza? Vantaggi e controindicazione da sapere

Leggi su Gravidanzaonline.it

Tra le indicazioni frequenti rivolte alle donne inc’è quella di praticare attività fisica regolare. Si tratta, infatti, di un’esperienza benefica sia per la gestante che per il feto. La donna migliora l’efficienza dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio, contrasta diversi disturbi tipici della gestazione (come il gonfiore degli arti inferiori, dolori, pesantezza e mal di schiena) e favorisce un corretto aumento del peso corporeo e allena i muscoli addominali e perineali così da rendere meno difficoltoso il travaglio, in modo particolare la fase espulsiva. Il feto ne beneficia di conseguenza sia per una migliore ricezione di ossigeno e sostanze nutritive sia perché una gestante sana è il miglior alleato per lo sviluppo del nascituro.L’indicazione, come riportato anche dalla Fondazione Veronesi, è quella di praticare 30-40 minuti al giorno di attività aerobica a bassa intensità.