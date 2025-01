Ilfattoquotidiano.it - Scontrino da 86 euro per panino, pizzetta, croissant, un litro d’acqua e due caffè. Il cliente-avvocato si sfoga e il bar replica: “Quereleremo, tolleranza zero”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una colazione di lavoro si è trasformato in uno choc per unromano. L’uomo si è recato, assieme ad un, nella centralissima Via Condotti di Roma, dove si trova uno dei più belli e storici bar della Capitale: l’AnticoGreco, fondato nel 1670 e dove sono transitati moltissimi artisti e celebrities. Dopo aver ordinato, une dueè arrivato, puntuale lo, che riportava la cifra di 86. L’incredulo ha chiesto spiegazioni, ma sul menù i prezzi erano correttamente riportati. Cosa che peraltro ha ammesso ilstesso.“Ho un po’ borbottato. Ma ho pagato. – ha detto l’a Il Corriere della Sera Roma – Anche per non fare brutta figura con la. D’altronde la colpa è mia. Sarebbe bastato che prima guardassi il menù.