Sci freestyle | Flora e Mino Tabanelli impegnati a Laax per lo SlopeStyle

Dopo la splendida vittoria nel Big Air di Kreischberg, nonché primo trionfo in carriera in Coppa del Mondo,torna subito in pista. Nella giornata di domani, martedì 14 gennaio, infatti, andranno in scena le qualificazioni femminili dello, in Svizzera. Un giorno molto importante in vista di quelle che saranno poi le finali di venerdì 17. Mercoledì, invece, sarà il turno delle prove preliminari maschili, che vedrannoil fratello maggiore Miroe Renè Monteleone.arriva all’appuntamento da leader della classifica generale di Coppa del mondo di Freeski con 330 punti e un margine di 30 sulla cinese Gu, specialiste dell’HalfPipe.Nella stessa località svizzera andranno in scena le gare di snowboard, sempre nell’ambito della disciplina