Oasport.it - Sci alpino, Flachau pista stregata per l’Italia femminile: mai una top5 nella storia

Leggi su Oasport.it

Ci avviciniamo a uno slalom che sta diventando sempre più una classica della Coppa del Mondo di sci: si vola a(Austria) per l’appuntamento alin notturna sullaHermann Maier Weltcupstrecke. Italia che su questo pendio, almeno in slalom, non è mai stata protagonista e non ci sono stati piazzamenti di grande spessore negli anni.Il miglior piazzamento è stato quello di Chiara Costazza, arrivata sesta nel 2018 in uno slalom che fu dominato in lungo e in largo da Mikaela Shiffrin che precedette di 94 centesimi sull’austriaca Bernadette Schild. L’altro piazzamento da annotare è il nono posto da parte di Elena Curtonigara del 2016 quando trionfò la slovacca Velez Zuzulova.Altre due top 10 sono state portate in dote da parte di Manuela Moelgg: nel 2011 quando a trionfare fu l’austriaca Marlies Schild e nel 2010 quando fu sempre l’austriaca a vincere.