Sanità | verso contratto comparto in media aumenti mensili di 17237 euro

Liberoquotidiano.it - Sanità: verso contratto comparto, in media aumenti mensili di 172,37 euro

Roma, 13 gen. (Adnkronos Salute) - Sono ore decisive per il rinnovo delnazionale del, relativo al triennio 2022-2024, che coinvolge oltre 581mila lavoratori del Servizio sanitario nazionale, tra infermieri, tecnici, amministrativi e personale sanitario non medico. Dopo sette mesi di trattative, l'Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ha convocato le organizzazioni sindacali per oggi e domani, con l'obiettivo di concludere le negoziazioni e siglare una preintesa."È il momento di chiudere questa partita, se c'è volontà da parte di tutti di dare un segnale positivo al personale sanitario, che da troppo tempo attende risposte concrete”, dichiara il presidente Aran, Antonio Naddeo. “Dopo mesi di confronto costruttivo e l'approvazione definitiva della legge di bilancio, ora - sottolinea - ci sono le condizioni per un accordo che garantisca stabilità e continuità contrattuale a una categoria fondamentale come quella sanitaria.