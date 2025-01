361magazine.com - Rosanna Marani: «Odiavo le ingiustizie, ho iniziato così in Gazzetta. Rivera l’intervista più bella e sofferta»

Leggi su 361magazine.com

È stata la prima donna a lavorare perdello Sport“È un privilegio essere ricordati”. Iniziauna chiacchierata durata circa 40 minuti, in cui il tempo si è fermato. Parlare confa questo effetto: la sua voce e la sua risata dolce ti portano in un mondo diverso, in anni in cui le donne facevano ancora più fatica di oggi e in una dimensione giornalistica molto diversa da quella che conosciamo e siamo abituati ad osservare., che l’anno scorso ha festeggiato 50 anni di carriera, ha fatto la storia del giornalismo, divenendo, dopo molte battaglie, superando stereotipi e pregiudizi la prima donna a essere assunta a “dello Sport” nel 1973. Lo ha fatto in una epoca in cui alle donne non era permesso scrivere di sport, una ingiustizia che non poteva rimanere tale.