Quando gioca Sinner la prossima partita agli Australian Open? Data e avversario

La difesa del titolo di Jannik2025 di tennis proseguirà giovedì 16 gennaio: l’azzurro, numero 1 del seeding e del mondo, infatti, sarà opposto nel secondo turno del tabellone di singolare maschile al vincente del match tra l’o Tristan Schoolkate ed il nipponico Taro Daniel.Al momento si conosce soltanto ladel match, ma ovviamente non si sanno ancora orario, ordine di gioco e campo sul quale si disputerà l’incontro:ha vinto entrambi i precedentiti contro il giapponese, mentre non ha mai incontrato l’oceanico.Guarda glidi tennis su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseIl match di, della quinta giornata degli2025 verrà trasmesso in diretta tv sul canale Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.