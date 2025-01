Ilgiorno.it - Porta Garibaldi, rissa tra giovanissimi: nove allontanati dalla zona rossa. Un accoltellato in stazione

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Unae una tentata rapina nell’area della, sabato pomeriggio. Ancora guai in questacalda, sorvegliata speciale per la presenza di bande di. La polizia è intervenuta poco dopo le 18 nella porzione sotterranea di piazza Gae Aulenti dove alcuni ragazzi egiziani, alcuni anche minorenni come è emerso in seguito, si stavano fronteggiando urlando e spintonandosi: un principio distroncato dagli agenti del commissariato-Venezia coordinati da Angelo De Simone, impegnati nel servizio Alto impatto, che hanno placato gli animi.ragazzi sono stati indagati per; uno per il possesso di arma da taglio. Per tutti è poi stato emesso un ordine di allontanamento“. L’area diè infatti tra le cinque zone (le altre sono quelle attorno allaCentrale e a Rogoredo, Corvetto compreso, a cui si aggiungono i Navigli con la Darsena e piazza Duomo ) in cui a fine dicembre è scattato il provvedimento del prefetto: l’ordinanza in vigore fino al 31 marzo prevede il divieto di “stazionare” per persone che “assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti” e con precedenti per droga o reati contro la persona, furto con strappo, rapina, danneggiamento, detenzione e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.