Ilrestodelcarlino.it - Paura sul Metromare: ubriaco prende a pugni un passeggero sul bus

Rimini, 13 gennaio 2025 – Serata da incubo a bordo delper un 60enne, aggredito da un nordafricanoapparentemente senza motivo. Il malcapitato, che viaggiava da Riccione verso Rimini sulla metropolitana di costa, si è ritrovato in balia dello straniero, su di giri a causa del troppo alcol ingerito, che si è scagliato su di lui con, spintoni e graffi costringendolo a scappare dal mezzo una volta aperte le porte e a chiedere aiuto alla polizia di Stato. Non pago, lo scalmanato si è scagliato anche contro gli agenti che alla fine lo hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In manette, in attesa di comparire oggi davanti al giudice ed essere processato in via direttissima, è finito un 25enne nordafricano. È successo l’altro ieri, attorno alle 23, quando alla centrale operativa della Questura è arrivata una telefonata dal capolinea di piazzale Cesare Battisti da parte di un uomo che raccontava di essere stato appena malmenato da un giovane a bordo del