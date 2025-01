Sport.quotidiano.net - Ozzano, la vetta è vicina. Il Bologna 2016 si ferma

Perde quota il(foto a sinistra) di coach Lunghini nella settima giornata di ritorno, con lo stop occorso sulle doghe della Nervianese che rallenta la corsa al vertice dei rossoblù che scendono così al quarto posto nella division C di Interregionale. Domenica la trasferta a Legnano per mantenere i piani alti del girone e assicurarsi uno dei primi 6 posti valevoli per la post-season. Al limite dell’impresa la serata dei New Flying Balls, che nonostante l’assenza di Piazza, l’uscita anticipata di Cortese per un guaio muscolare e la caviglia cigolante di Ranitovic (a referto con 12 punti) stacca il referto rosa contro Valdiceppo ipotecando così l’accesso alla fase play-in Gold del campionato di Interregionale con quattro giornate di anticipo. Per i biancorossi di coach Lolli, che domenica alle 18 scenderanno a Recanati per il testa a testa al vertice della division E, 19 punti di Ranuzzi (foto in alto a destra), 12 di Domenichelli e 11 di Tibs.