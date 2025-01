Gqitalia.it - L'undercut ha conquistato i red carpet (anche nella versione bicolor)

L'undercut di Richard Gadd - l'attore premiato ai Golden Globes 2025 per la serie tv Baby Reindeer - ci aveva già messi sull'attenti. Il suo taglio, con rasatura netti ai lati e sulla parte posteriore ma con una lunghezza maggiore sulla parte superiore che crea contrasto, ha spalancato le porte a chi vuole provare un haircut un po' audace ed estremo ma sicuramente moderno. Pertanto, non ci è parso poi così strano rivedere qualcosa di simile sugli ultimi red carpet, certi che il taglio dell'autore e sceneggiatore sarebbe stato subito replicato. Così è stato, infatti, grazie a Drew Starkey (l'attore di Outer Banks e di Queer di Luca Guadagnino) che ha sfoggiato un taglio simile sul red carpet dei The National Board of Review Annual Awards.