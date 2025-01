Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders apre la strada tra le moto, testa a testa Lategan-Al Rajhi nelle auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’ottavadella, con partenza da Al Duwadimi e arrivo a Riad dopo 737 chilometri complessivi. Entra nel vivo la seconda settimana del rally raid più prestigioso e importante al mondo (che si disputa interamente in Arabia Saudita per il sesto anno di fila), giunto all’edizione numero 47.La frazione odierna prevede 250 chilometri di trasferimento e 487 competitivi, con un terreno prevalentemente duro ma con alcune sezioni di sabbia e (nel finale) dune che potrebbero fare la differenza in termini di guida e navigazione. Quando mancano cinque prove speciali al termine della “Maratona del Deserto”, la lotta per la vittoria assoluta è ancora aperta in entrambe le categorie principali.