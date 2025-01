Terzotemponapoli.com - L’Equipe: Kvaratskhelia-Psg, fumata bianca può arrivare già oggi

Khvichasembra essere sempre più vicino al PSG. Secondo, già nella giornata di, lunedì 13 gennaio, la trattativa tra il Napoli e il club parigino potrebbe avere una svolta positiva. I due club dovranno parlarsi nuovamente nella speranza di trovare un accordo, ma si parla di un arrivo del georgiano già nel corso di questa settimana.I due club contano di risentirsi già questo lunedì per cercare di raggiungere rapidamente ad un accordo. -riporta TuttoNapoli.Net- Alcune fonti sono arrivate, nelle ultime ore, ad accennare ad un acquisto a metà settimana per un trasferimento auspicato tra i 65 e i 70 milioni di euro. Ufficialmente il PSG non ha voluto confermare questa cifra, spiegando che non dovrebbe mai dichiarare vittoria prima di aver firmato il contratto, in un trasferimento che ha conosciuto molti colpi di scena negli ultimi mesi.