Ilgiorno.it - Lascia la festa e fugge al fiume. Ragazza salvata in extremis

Leggi su Ilgiorno.it

CREMA (Cremona)indai vigili del fuoco di Crema, che in pochi minuti hanno organizzato una battuta lungo ilal freddo e al buio e sono riusciti a strappare alla morte una 17enne. La notte di paura inizia intorno all’una di domenica. Due ragazzi, un moldavo e un italiano di poco maggiorenni e residenti a Crema, chiamano il 112 e riferiscono che una loro amica, mentre erano a una, è uscita di corsa e si è avventurata lungo le sponde del Serio. I due spiegano di essere nei pressi della caserma dei vigili del fuoco di Crema. I pompieri vengono immediatamente messi in allarme. La squadra esce e prende informazioni dai due giovani, che riferiscono di non essere sicuri sulla direzione che ha preso la loro amica, unamoldava di 17 anni anche lei di Crema, perché potrebbe aver seguito la direzione del Serio o dell’affluente Cresmiero, che passa proprio davanti alla caserma.