La vera storia della serie svedese di Netflix La Prova è un delitto risolto dopo 16 anni grazie alla genetica

La miniLa, distribuita da, ha catturato l’attenzione globale per la sua rappresentazione di uno dei casi criminali più sconvolgenti in Europa. Basata su un doppio omicidio avvenuto nel 2004 a Linköping, laracconta la lunga strada verso la risoluzione del caso, resa possibile soloa una rivoluzionaria tecnica di genealogia forense.La mattina del 19 ottobre 2004, Linköping fu scossa da un crimine efferato. Mohammed Ammouri, un bambino di 8, fu aggredito a coltellate mentre andava a scuola. Anna-Lena Svensson, una donna di 56, intervenne per cercare di aiutare il bambino, ma venne anch’essa brutalmente accoltellata. Entrambi morirono poco. Mohammed per una ferita mortalegola e Anna-Lena durante un intervento chirurgico.Gli investigatori trovarono tracce di DNA sulla scena del crimine, inclusi un cappello insanguinato e l’arma del, ma non riuscirono a identificare il killer.