Il killer di Sharon Verzeni subito a processo: "Per lui aggravanti da ergastolo". I test genetici inchiodano Sangare

Bergamo – L’ultimo tassello che mancava per chiudere il cerchio delle indagini era il risultato degli accertamenti da parte dei Ris sul materiale inviato dalla procura. Sul telaio della bici – su cui la sera dell’omicidio il 30 luglio 2024, Moussa, 31 anni, assistito dall’avvocato May, percorreva via Castegnate, a Terno d’Isola – sono state trovate anche tracce di dna della vittima,, 33 anni, originaria di Bottanuco, dove vive la sua famiglia. Messe in fila le prove, le immagini delle telecamere, la confessione di Moussa, le tracce di dna sulla bici, era intuibile che il pm Marchisio, titolare del fascicolo, potesse arrivare a chiedere il giudizio immediato per Moussa, accusato di omicidio pluriaggravato. La richiesta è pronta per essere inoltrata a breve al gip.