Il Gattopardo | la serie evento arriva su Netflix il 5 marzo

Finalmente svelata la data di uscita del: la, di cui da oggi è disponibile anche il poster ufficiale, arriverà solo suil 5. Il poster mostra i protagonisti della: Kim Rossi Stuart nei panni di Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, Benedetta Porcaroli (Concetta), Deva Cassel (Angelica) e Saul Nanni (Tancredi). Nel cast anche Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito. Lain sei episodi è tratta dall'omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Prodotta da Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Marco Cohen, Benedetto Habib e Alessandro Mascheroni per Indiana Production e da Will Gould e Frith Tiplady per Moonage Pictures, Ilè stata girata tra Palermo, Siracusa, Catania e Roma. Alla regia Tom Shankland, affiancato da Giuseppe Capotondi (episodio 4) e Laura Luchetti (episodio 5).