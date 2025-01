Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: I delitti del Barlume - Non e' un paese per bimbi, Lunedi 13 Gennaio 2025

13sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301 e su SkyComedy HD alle 21:45 sul canale 309, Idel- Non è unper: Nel 25esimo film della saga targata Sky Original, Gino è scomparso misteriosamente, lasciando dietro di sé un vuoto che mette in allarme i suoi compagni. Iniziano così le indagini di una coppia improbabile, che si trova coinvolta in un traffico internazionale di diamanti. Tra indizi che portano a situazioni sempre più rischiose e un'ambientazione che mescola il noir alla commedia, il film si tinge di mistero e tensione, con un pizzico di ironia che non guasta mai. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, The Hateful Eight: Questo western di Quentin Tarantino porta sullo schermo una storia di vendetta e mistero in un rifugio di montagna, dove otto sconosciuti si trovano bloccati a causa di una tormenta.