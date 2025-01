Zonawrestling.net - Eric Bischoff spiega le reazioni dei fan a Hogan e The Undertaker:”The Phenom ha separato politica e wrestling”

Hulkha ricevuto una reazione piuttosto inaspettata durante la sua recente apparizione a RAW, molto diversa dalla calorosa accoglienza riservata a The. Secondo, la differenza potrebbe risiedere nel modo in cui i due wrestler hanno gestito le proprie idee politiche.si è esposto apertamente nel suo sostegno a Donald Trump, arrivando a essere molto coinvolto in ambito politico. Anche Thenon ha mai nascosto le sue opinioni, ma secondoè riuscito a mantenere la sua carriera di wrestler separata da queste questioni. Secondo il membro della Hall of Fame, questo è il motivo per cui le due leggende hanno ricevutomolto diverse dai fan.Durante TheTime Machine di Sportskeeda, condotto da Mac Davis,ha dichiarato:“Penso che il malcontento che ha ricevuto sia stato molto più intenso perché si è schierato apertamente con Trump.