È l’ultima settimana di TikTok negli Usa? Ecco gli scenari

La Corte Suprema degli Stati Uniti sembra orientata a confermare la legge, approvata dal Congresso con un’ampia maggioranza bipartisan e firmata ad aprile dal presidente Joe Biden, ribattezzata “divest or ban”. La norma prevede che ByteDance, per ragioni di sicurezza nazionale, cede le attività americane dell’app (che ha più di 170 milioni di utenti nel Paese) a una società non cinese entro il domenica prossima (19 gennaio), altrimenti scatterà il divieto. In questoo, che sembra il più probabile anche alla luce della contrarietà di ByteDance (e del governo cinese) a cederenon sarà più disponibile sugli store e diventerà inutilizzabile nel tempo perché non sarà possibile scaricare gli aggiornamenti, come spiegato su queste pagine.Durante l’udienza di venerdì, durata oltre due ore e mezza, i nove giudici della Corte hanno messo a confronto le preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale – spionaggio, disinformazione/misinformazione (come raccontato recentemente da Documented) su tutti – con i principi costituzionali del Primo emendamento, che garantisce la libertà di parola.