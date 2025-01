Inter-news.it - Calhanoglu, altro infortunio! -2 a Inter-Bologna | Inter Chat Live

La squadra di Simone Inzaghi ha pochissimo tempo per rifiatare, perché mercoledì i rossoblù si presenteranno a San Siro per il recupero della diciannovesima giornata di Serie A. E proprio in vista della gara arrivano cattive notizie di Hakan Calhanoglu che, impegnato a recuperare dal problema all'adduttore, accusa un altro infortunio al polpaccio.