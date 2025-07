DoctorApp e Banca dello Sport uniti per far allenare i bambini in difficoltà economica

DoctorApp e Banca dello Sport uniscono le forze per offrire a bambini e ragazzi in difficoltà economica l’opportunità di praticare sport, promuovendo benessere, inclusione e crescita. Questa collaborazione innovativa combina tecnologia e solidarietà, creando un ponte tra salute digitale e supporto concreto. Insieme, dimostrano che lo sport può essere un mezzo potente per cambiare vite, abbattendo barriere e accendendo speranze. Un impegno che fa la differenza, perché ogni bambino merita di sognare in grande.

