Ancma | ' Mercato motocicli torna positivo a giugno +6,26%'

Dopo cinque mesi di calo, il mercato delle due ruote torna a sorridere a giugno, registrando un sorprendente +6,26% e 44.221 veicoli immatricolati. Gli scooter guidano la ripresa con una crescita del 19,25%, confermando il loro ruolo chiave nel segmento. Con il primo semestre avvicinarsi alla parità rispetto al 2024, il settore mostra segnali di ottimismo e rinnovata fiducia. Si riduce l’incertezza, aprendo nuove prospettive per gli appassionati e gli investitori.

Dopo cinque mesi consecutivi di segno meno, torna in positivo il mercato delle due ruote: scooter, moto e ciclomotori registrano infatti a giugno un +6,26% e 44.221 veicoli messi in strada. Il mercato dei primi sei mesi si avvicina alla parità con il 2024, con una flessione del 5,51%, corrispondente a 201.456 veicoli. La miglior performance rimane quella degli scooter, che crescono del 19,25% pari a 26.200 mezzi targati. Si riduce progressivamente il passivo delle moto che, nel sesto mese dell'anno, perdono il 6,73% (era il 13,36% a maggio) e immatricolano 16.264 mezzi. Rimane invece difficile la situazione dei ciclomotori che perdono un quinto del loro mercato (-20,32%) e registrano 1.

