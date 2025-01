Dilei.it - Brunori Sas, chi è il cantautore a Sanremo 2025: le canzoni più belle

L’annuncio dei cantanti protagonisti del Festival diha regalato nuovi volti a una kermesse già seguitissima e molto apprezzata. Tra i nuovi protagonisti, uno dei cantautori più amati della scena musicale italiana èSas: un artista con uno stile unico, pronto a conquistare il pubblico dell’Ariston.Chi èSasDietro il nome d’arte diSas si cela Dario: il, nato a Cosenza nel 1977, inizia la sua carriera musicale nel 2003 con il collettivo virtuale italo-svizzero Minuta per poi far parte, nel 2005, dei Blume insieme a Matteo Zanobini e Francesca Storai.Il progettoSas, nome d’arte scelto per omaggiare l’impresa edile dei suoi genitori, inizia nel 2009 con la pubblicazione di Vol. 1, il suo disco d’esordio dal sapore autobiografico, ricco di racconti intimi e ironici.