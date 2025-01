Quotidiano.net - Borgosesia punta al rilancio di Fattorie. San Pietro

ENTRA inSanto. La società, guidata dall’ad Davide Schiffer (nella foto a lato) e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha da poco annunciato l’acquisizione del 49% del capitale dell’azienda agricola (nella foto in basso), attualmente impegnata in un processo di ristrutturazione finanziaria., in particolare, si occuperà del processo die valorizzazione dell’intero complesso e delle attività collegate aSanto, intervenendo in situazioni da rigenerare, che richiedono specifiche competenze finanziarie e immobiliari. L’operazione ha un controvalore complessivo di 6,3 milioni di euro e alla società è riservata la sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2029, di un aumento di capitale di 1,7 milioni. La tenuta è situata a circa sette chilometri a nord di San Gimignano, sui colli senesi, località rinomata per lo straordinario patrimonio storico, culturale ed enogastronomico, e a pochi passi dalla Via Francigena.