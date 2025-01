Pronosticipremium.com - Bologna-Roma, manca un rigore su Saelemaekers? La moviola a Open Var

La sfida trasi è decisa all’ultimo respiro, con i giallorossi che soni riusciti ad agguantare il pareggio con unallo scadere di Dovbyk. Oltre al penalty assegnato ai giallorossi, c’è stata anche un’altra situazione dubbia in area difelsinea, con un contatto tra Miranda e, sul quale né il direttore di gara Abisso né il VAR sono intervenuti. Tutti gli episodi del match, con audio annessi, sono stati analizzati adVar, nel classico appuntamento in onda su DAZN.Tommasi: “Semplice contatto di gioco”Il primo ad essere preso in considerazione è proprio quello sul possibilenon concesso alla. Questo il dialogo tra Abisso: “Hanno tutti e due i piedi a terra”, e la Sala VAR: “Si, si, check completato, dai. Gioca il pallone, poi lo tocca ma non è un calcio, sono due scarpini l’uno accanto all’altro, che in collisione si toccano, punto.