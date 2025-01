Attack on Titan | THE LAST ATTACK il trailer sub ita

Leggi su Cinefilos.it

on: THE, ilsub itaEcco ilsottotitolato in italiano dion: THE, l’evento cinematografico che unisce i due capitoli finali dell’omonima serie (L’attacco dei giganti) basata sul celebre manga di Hajime Isayama. Il 3, 4 e 5 marzo 2025 nelle sale italiane distribuito da Eagle Pictures.La trama dion: THEon: THEriunisce gli ultimi due episodi dell’acclamata serie anime in un’esperienza cinematografica per godere appieno dell’epico finale in un film di dimensioni colossali.L’umanità ha sempre vissuto in silenzio, protetta da mura innalzate per difendersi dalla minaccia dei giganti, enormi creature mostruose. Il secolo di pace viene però distrutto da un attacco in città da parte di un gigante, che lascia il giovane Eren Yeager senza una madre e in cerca di vendetta.