A Roma 86 euro per una colazione in centro. Il bar: «Qui si paga per la Storia»

Ha masticato amaro, se non durante il pasto quantomeno al momento del conto, l'avvocato penalista diche, in attesa di un'udienza, ha offerto un brunch a una cliente, al Caffè Greco. Ottantasei, la cifra dovuta. «Certo, ho un po' borbottato. Ma hoto. Anche per non fare brutta figura con la cliente» ha dichiarato il legale all'edizione capitolina del Corriere della Sera, non mancando di fare mea culpa. «Sarebbe bastato che prima guardassi il menù».Un caffè da 8I conti sono presto fatti: 20per una pizzetta con la mozzarella, altrettanti per un panino con la bresaola, 16per un croissant salato, 7per un caffè, 16per un litro d'acqua. Più le altre spese. L'avvocato ha saputo tuttavia scherzarci su, affermando di volere mettere lo scontrino in una teca a perenne dimostrazione della sua generosità.