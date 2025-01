Ilgiorno.it - Viaggio nei misteri dell’Abisso Bueno Fonteno: la spedizione non si ferma, scoperti nuovi Universi Paralleli

Leggi su Ilgiorno.it

(Bergamo) – Ottavia Piana è a casa dopo una lunga degenza in ospedale. Ma le indagini sotto terra, negli anfratti, non si sono (quasi) maite. Nonostante l’infortunio della collega, i volontari dell’associazione Progetto Sebino hanno proseguito in questi giorni la missione scientifica iniziata assieme all’amica (che in futuro potrebbe portare benefici a tutto il comprensorio) raggiungendo il traguardo dei 38 chilometri topografati: gli ultimi tre in meno di un mese. E presto potrebbero diventare di più. Prima però di poter fornire tutti i dati relativi alla nuova scoperta del gruppo bisognerà attendere l’esito delle prossime discese negli “”, il tratto di grotta oggetto della nuova fase di esplorazione. La zona che gli speleologi stanno mappando è suddivisa a sua volta in varie ramificazioni.