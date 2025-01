Romadailynews.it - Roma: 8 agenti feriti in scontri a San Lorenzo

A seguito degliin piazza dei Sanniti a San, tra manifestanti e forze dell’ordine nel corso di un corteo per Ramy Elgaml, secondo quanto si apprende da fonti della questura, sono 8 i, tuttidi polizia. Secondo le prime informazioni al presidio avrebbero partecipato oltre un centinaio di persone. Il corteo, non preavvisato sarebbe stato organizzato da collettivi autonomi e studenteschi, e si e’ radunato intorno alle 19 a piazza dell’Immacolata. Alcuni fumogeni e oggetti contundenti sono stati lanciati contro la sede del supermercato In’s. A piazza dei Sanniti, alcuni manifestanti hanno rovesciato delle campane per la raccolta del vetro per poi tirare fumogeni e bombe carta contro le forze dell’ordine. Una bomba carta ha infranto il vetro blindato di un mezzo di reparto.