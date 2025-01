Ilrestodelcarlino.it - "Quel verbale non dice il vero. Farò ricorso al giudice di pace"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ha lasciato l’auto in sosta nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Guastalla, si è recato in un ufficio per commissioni, ma mentre stava ripartendo, dopo aver tolto il disco orario dal cruscotto, è stato richiamato nel vicino ufficio per ritirare un documento dimenticato su un tavolo. Sono bastati quei cinque minuti per ritrovarsi un agente di polizia locale che stava redigendo la multa per la mancata esposizione del disco orario. "Ho spiegatolo che era accaduto, invitando l’agente – racconta Cesare Perini, manager in pensione ed ex consigliere comunale a Luzzara e un passato da ufficiale nella Finanza – a contattare l’ufficio in cui mi ero recato, per avere conferma della mia tesi. Ma non ha voluto sentir ragioni, continuando a scrivere sul". Perini, alla fine, ha deciso di pagare la sanzione.