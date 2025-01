Oasport.it - LIVE Gigante-Humbert 6-7, Australian Open 2025 in DIRETTA: il francese si aggiudica un combattuto primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Game. Fuori misura il rovescio dell’azzurro, che torna alla battuta.40-0 Stavolta è vincente lo smash del.30-0 Si ferma sul nastro il drop di rovescio di.15-0 In corridoio l’accelerazione di dritto di Matteo.1-0 Game. Servizio e dritto a segno per il laziale.40-15 Non passa la risposta di rovescio di.30-15 Buona prima dell’azzurro.15-15 Servizio e rovescio vincente di Matteo.0-15 Sulla riga il passante di dritto del.SECONDO SET7-6 (5)set. Scappa via il dritto dal centro dell’azzurro. Termina qui ilparziale.6-5 Set point. Ancora una risposta incisiva del numero 14 ATP.5-5 Risposta di dritto in allungo profondissima di.5-4. Altra gran prima del transalpino.