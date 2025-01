Amica.it - “L’abbaglio”: Servillo, Ficarra e Picone si lanciano nell’impresa garibaldina

(Ansa) Toninell’ultimo film del regista palermitano Roberto Andò, L’abbaglio, in sala dal 16 gennaio con 01, che racconta l’impresa dei Mille nel 1860 con Garibaldi (Tommaso Ragno), il colonnello palermitano, amletico e filosofo, Vincenzo Giordano Orsini (Toni) e due siciliani come tanti, Domenico Tricò (Salvatore), contadino emigrato al Nord, e Rosario Spitale, illusionista e baro (Valentino).In questo film, costato ben 18 milioni di euro e spesso recitato in dialetto stretto (ci sono i sottotitoli), l’impresa, con tanto di sbarco e grandi battaglie da kolossal e la storia di questi due ultimi che inizialmente disertano e poi, solo alla fine, ritrovano un po’ di quella dignità che saranno pronti a perdere anni dopo. Nel cast anche Pascal Greggory nei panni di Jean-Luc Von Mechel, comandante svizzero dell’esercito borbonico, Giulia Andò, Leonardo Maltese, Vincenzo Pirrotta e Andrea Gherpelli.