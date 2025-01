Inter-news.it - Il Venezia di Di Francesco è una squadra che dà il meglio in casa

Ildi Dista lottando per la salvezza credendo in quello che fa e contando sul fattore campo. Ininfatti i numeri sono molto migliori che in trasferta.TATTICA – Diha dato al suoun’impostazione tattica chiara. Il modulo di riferimento è il 3-4-2-1, con un attacco composto da un centrocampista avanzato, una prima punta e una seconda punta. Il primo è l’elemento chiamato a dare equilibrio, alternandosi tra la trequarti offensiva e la linea mediana. Nelle ultime partite laha enfatizzato l’attacco dell’area avversaria abbandonando il doppio mediano: solo Nicolussi-Caviglia rimane fisso come riferimento, gli altri attorno a lui corrono avanti e indietro. In copertura latende a stringere le linee e abbassare il baricentro, schierando un 5-3-2 o un 5-4-1 in caso di allargamento di entrambi i trequartisti.