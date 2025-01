Quifinanza.it - I 10 viaggi più convenienti del 2025, volare in questi Paesi ora costa di meno

Leggi su Quifinanza.it

Quando e come programmare le vacanze? Il primo passo è attendere le stime deipiùdell’anno. Skyscanner non ha fatto attendere troppo i futuriatori e ha pubblicato una classifica delle mete più economiche verso cui. Si tratta di luoghi notoriamente costosi, come il Giappone, l’Australia e il Canada, ma che nell’ultimo anno hanno registrato il maggiore calo dei prezzi delle tariffe aeree partendo proprio dall’Italia.Da qui la classifica che apre a un nuovo turismo, non per forza diretto verso le capitali. Infatti, basta atterrare nell’aeroporto di una grande città, dalla quale spostarsi verso la capitale, per risparmiare una bella cifra. È il caso, per esempio, del Giappone, la cui tratta più conveniente è quella Italia-Nagoya, la quarta città più grande del Paese.