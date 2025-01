Ilgiorno.it - “Hanno ucciso l’uomo ragno“ in tv. La serie è una seduta riabilitativa

Ha fatto divertire tante persone, ma per qualcuno latv ““ è anche. Venerdì gli ospiti della residenza sanitaria disabili L’airone della Fondazione Costantino si sono sottoposti a una ““, che ha dato ottimi risultati. "Spesso, quando proponiamo di guardare unatv - ha spiegato Stefania Ravara, tecnico della riabilitazione psichiatica dell’Rsd - non tutti gli ospiti vogliono partecipare e qualcuno talvolta sonnecchia. Con ““ sono stati tutti attenti ecantato le canzoni degli 883". Sono 22 gli ospiti della struttura, chedai 20 ai 70 anni, un ritardo mentale e problemi psichiatrici. "I ragazzipartecipato molto durante la visione - ha aggiunto la professionista -. Guardando le immagini con la memoria tornavano a quando siamo usciti per conoscere alcuni punti d’interesse.