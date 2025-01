Ilgiorno.it - Crema, ragazza di 17 anni scappa da una festa e fugge verso il fiume: trovata svenuta in un campo

Leggi su Ilgiorno.it

, 12 gennaio 2025 - Unadi 17è stataa terrain piena notte in undel parco del Serio. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni amici con i quali la giovane era a unadalla quale si sarebbe allontanata senza dare spiegazioni. Sono stati due amici a chiedere l’intervento della polizia che ha messo in moto il meccanismo dei soccorsi. I vigili del fuoco dihanno iniziato le ricerchel’una lungo ilin direzione daa Ripalta Nuova, utilizzando le fotocellule per illuminare la zona e dopo una ventina di minuti hanno trovato laa terra, incosciente e assiderata nelle vicinanze del ponte della tangenziale. La 17enne è stata soccorsa e portata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di. Spetta ora ai carabinieri, che hanno sentito i due amici, capire cosa sia successo