Thesocialpost.it - Capri isolata: stop ai collegamenti marittimi per la tempesta di grecale

da questa mattina a causa della fortedi mare e vento diche sta imperversando da ieri nel golfo di Napoli. Gli ultimida e per l’isola azzurra risalgono alla serata di ieri, quando le condizioni meteorologiche hanno ancora permesso la partenza di alcune corse.Durante la notte, il vento ha intensificato la sua potenza, rendendo impossibile qualsiasi collegamento con la terraferma. Sono stati bloccati non solo gli alisca? delle compagnie Ngv, Snav e Alilauro, ma anche i mezzi più imponenti della Caremar, come il traghetto veloce e la nave lenta, che solitamente riescono a operare anche in presenza di mare agitato.L’isola si prepara così a vivere una domenica di totale isolamento, con strade deserte e assenza di turisti o rifornimenti in arrivo.