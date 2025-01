Pronosticipremium.com - Bologna-Roma con sguardo all’Europa: Ranieri per scacciare il tabù trasferta

7 i punti che laha raccolto nelle ultime tre giornate di campionato, lasciandosi alle spalle la debacle di Como, che può essere diventata il vero spartiacque della stagione. 7 come il numero di vittorie che i giallorossi cercheranno di raggiungere in questa Serie A a partire dalle ore 18, quando scenderanno in campo al Renato Dall’Ara contro il.Le vittorie con Parma e Lazio ed il pareggio contro il Milan hanno regalato qualche nuova certezza alla formazione di, che ha bisogno però di ulteriore continuità per non buttare quanto di buono fatto nelle ultime settimane. Iniziare nel migliore dei modi il girone di ritorno garantirebbe uno slancio anche dal punto di vista emotivo, fattore che ha decisamente inciso nella complicatissima prima parte di stagione giallorossa.