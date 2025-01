Dilei.it - Ascolti TV 11 gennaio, sfida tra Ora o mai più e C’è posta per te

Leggi su Dilei.it

Una serata televisiva decisamente interessante, quella di sabato 112025. Il pubblico ha infatti assistito a unaa distanza tra Rai e Mediaset decisamente agguerrita. La rete pubblica ha optato per il talent show Ora o mai più. Qualcosa che richiama alla mente Meteore, dal momento che in studio sono stati accolti 8 cantanti protagonisti di una hit in passato e poi finiti nell’ombra. Trascurati dal mercato discografico, hanno in questo programma la chance per un rilancio.Su Canale 5, invece, è andata in onda una nuova puntata di C’èper te. Si tratta di uno dei programmi di punta di Mediaset, che a Maria De Filippi continua a dovere tantissimo, anche sotto l’aspetto del lavoro dietro le quinte. Appuntamento sempre molto apprezzato, al netto stavolta di una polemica generata da accuse per la pubblicizzazione di un amore ritenuto tossico.