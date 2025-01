Sport.quotidiano.net - Vigili affamati di punti. Saturno, serata da big

Leggi su Sport.quotidiano.net

In campo tutte le squadre del volley, dalla Serie B alla D, al netto dei pochi anticipi giocati. SERIE B. Nella penultima giornata d’andata, l’Ama San Martino (25) ospita i pisani del Castelfranco di Sotto (15) oggi alle 17 alla Bombonera. Idel Fuoco (10) giocano alle 18 a Spezzano contro il Fiorano Modenese (18). SERIE B1. Tra le donne siamo alla terzultima, con il derby tra Volley Modena (23) e Tirabassi & Vezzali (16), alle 17 nella palestra di via Corassori. Domani, invece, la Giusto Spirito Rubierese (18) ospita Canniccia (11) alle 18,30. SERIE B2. Tutte in casa le reggiane e contro tre marchigiane: alle 19 alla Moro apre Arbor Interclays (22)-Team 80 Gabicce (11), alle 20,30 la Fos CVR (23) ospita a Rivalta la Torresi Macerata (14), alle 21 chiude l’Ama San Martino (6) contro Vallefoglia (0).